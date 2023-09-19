Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб сержант полиции

Российские оккупанты 19 сентября атаковали из артиллерии Херсон, под вражеский обстрел попал троллейбус - погиб 49-летний сержант полиции.

Источник: Нацполиция, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно нацпол: "Утром в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии погиб 49-летний сержант полиции.

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Еще двое гражданских получили тяжелые ранения - вражеская арта изуродовала троллейбус с пассажирами. Травмированные госпитализированы".

Детали: По словам Прокудина, ранения получили двое пассажиров - мужчины, 33 и 57 лет. Их госпитализировали в больницу. Пострадавших обследуют и оказывают медицинскую помощь.

фото: НПУ

Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.м.