Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб сержант полиции

Алена МазуренкоВторник, 19 сентября 2023, 10:48
Российские войска обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб сержант полиции
фото: ТГ Прокудина

Российские оккупанты 19 сентября атаковали из артиллерии Херсон, под вражеский обстрел попал троллейбус - погиб 49-летний сержант полиции.

Источник: Нацполиция, председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно нацпол: "Утром в Херсоне в результате обстрела российской артиллерии погиб 49-летний сержант полиции.

Реклама:

Еще двое гражданских получили тяжелые ранения - вражеская арта изуродовала троллейбус с пассажирами. Травмированные госпитализированы".

Детали: По словам Прокудина, ранения получили двое пассажиров - мужчины, 33 и 57 лет. Их госпитализировали в больницу. Пострадавших обследуют и оказывают медицинскую помощь.

 
фото: НПУ

Также в результате вражеского попадания загорелось складское здание. Спасатели тушат пожар площадью около 1000 кв.м.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
Херсон
Россияне обстреляли Херсон, ранен 66-летний мужчина
Оккупанты всю ночь били по Херсонщине, есть погибшие и пострадавшие – ОВА
Мэр Херсона Колыхаев в российском плену, его готовы обменивать - сын
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: