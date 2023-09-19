"Нічого не станеться": Польща не боїться покарань за блокаду українського агроімпорту

Польща не боїться наслідків з боку Європейського Союзу чи Світової організації торгівлі за своє рішення ввести односторонню заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів в односторонньому порядку.

Джерело: польський міністр сільського господарства Роберт Телус в інтерв'ю виданню Euractiv, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми не хотіли б впроваджувати односторонні рішення – ми були б щасливі, якби це зробив ЄС, що було б справжнім солідарним підходом ЄС, але ми були змушені запровадити це рішення в односторонньому порядку, щоб захистити наших фермерів".

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Деталі: Телус вважає, що немає "жодних суттєвих аргументів" для того, щоб не продовжувати заборону.

Він заявив, що рішення Єврокомісії було "суто політичним".

Такий коментар Телус дав у кулуарах зустрічі міністрів сільського господарства країн-членів ЄС після того, як Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна з 15 вересня, хоча Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на український імпорт до 5 країн ЄС.

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На запитання, чи не боїться він наслідків цього кроку для Польщі, який, ймовірно, порушує законодавство ЄС, оскільки Євросоюз має виключну компетенцію у сфері торгівлі, Телус відповів заперечно.

"Нічого не станеться", – переконаний польський міністр.

Він сказав, що якщо він робить "добрі справи" для польських фермерів і фермерів ЄС, він "не може боятися правил, які йдуть в неправильному напрямку".

Так само Телус не переймається будь-якими потенційними наслідками на рівні Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки вважає, що для такого кроку немає "жодних правових підстав".

"Я чув, що на Польщу подадуть до суду за підтримку її фермерів, але це просто смішно", – сказав він, додавши, що "не розуміє, на якій правовій основі це може бути зроблено".

Цьому передувало: Україна напередодні офіційно подала запити на проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною в рамках СОТ.

У відповідь польська й словацька влади заявили, що не будуть скасовувати односторонні обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після ініціювання оскарження в межах Світової організації торгівлі.

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