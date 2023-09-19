"Ничего не произойдет": Польша не боится наказаний за блокаду украинского агроимпорта
Польша не боится последствий со стороны Европейского Союза или Всемирной торговой организации за свое решение ввести односторонний запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке.
Источник: польский министр сельского хозяйства Роберт Телус в интервью изданию Euractiv, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Мы не хотели бы внедрять односторонние решения – мы были бы счастливы, если бы это сделал ЕС, что было бы настоящим солидарным подходом ЕС, но мы были вынуждены ввести это решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров".
Детали: Телус считает, что нет "никаких существенных аргументов" для того, чтобы не продолжать запрет.
Он заявил, что решение Еврокомиссии было "чисто политическим".
Такой комментарий Телус дал в кулуарах встречи министров сельского хозяйства стран-членов ЕС после того, как Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна с 15 сентября, хотя Европейская комиссия решила не продлевать запрет на украинский импорт в 5 стран ЕС.
На вопрос, не боится ли он последствий этого шага для Польши, который, вероятно, нарушает законодательство ЕС, поскольку Евросоюз имеет исключительную компетенцию в сфере торговли, Телус ответил отрицательно.
"Ничего не произойдет", – убежден польский министр.
Он сказал, что если он делает "добрые дела" для польских фермеров и фермеров ЕС, он "не может бояться правил, которые идут в неправильном направлении".
Так же Телус не беспокоится о каких-либо потенциальных последствиях на уровне Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку считает, что для такого шага нет "никаких правовых оснований".
"Я слышал, что на Польшу подадут в суд за поддержку ее фермеров, но это просто смешно", – сказал он, добавив, что "не понимает, на какой правовой основе это может быть сделано".
Этому предшествовало: Украина накануне официально подала запросы на проведение консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией в рамках ВТО.
В ответ польские и словацкие власти заявили, что не будут отменять односторонние ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после инициирования обжалования в рамках Всемирной торговой организации.
Читайте также: Компромисс не в пользу Киева: что стоит за решением Еврокомиссии по украинскому зерну.