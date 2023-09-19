Уряд ще не визначився із сумою репарацій від РФ у Гаазі

Уряд України ще не визначився із сумою фінансових вимог до РФ у рамках процесу за Конвенцією про заборону геноциду, але є рішення про те, що ця вимога буде.

Джерело: агент України у процесі на брифінгу у Гаазі, посол Антон Кориневич, кореспондент "Європравди"

Деталі: Як напередодні розповідала ЄвроПравда у статті про перебіг процесу, в України є плани висунути до РФ також фінансові вимоги. Кориневич підтвердив цю інформацію та наголосив, що Україна свідомо включила у виступи в Гаазі згадки про фінансові втрати України.

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"Репарації будуть важливою складовою нашої справи. Ми підкреслили це суду – про це говорив і я, як агент України, і інші представники (юридичної команди, що брала участь у процесі у Гаазі)", – заявив він.

Зауважимо, що у промові на слуханнях в Міжнародному суді Кориневич згадав про втрати України у сумі, яка на літо 2023 року оцінювалася у сотні мільярдів: "Світовий банк підрахував, що на відновлення шкоди, яку Росія завдала Україні, знадобиться $411 мільярдів".

Однак на брифінгу він наголосив, що рішень щодо суми претензій наразі немає. "Питання що стосуються суми та іншої конкретики (претензій України до РФ) ми будемо вирішувати згодом", – пояснив посол.