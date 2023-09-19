Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин еще не определился с суммой репараций от РФ в Гааге

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 16:15
Кабмин еще не определился с суммой репараций от РФ в Гааге

Правительство Украины еще не определилось с суммой финансовых требований к РФ в рамках процесса по Конвенции о запрещении геноцида, но есть решение о том, что это требование будет.

Источник: агент Украины в процессе на брифинге в Гааге, посол Антон Кориневич, корреспондент "Европравды"

Детали: Как накануне рассказывала ЕвроПравда в статье о ходе процесса, у Украины есть планы выдвинуть к РФ также финансовые требования. Кориневич подтвердил эту информацию и отметил, что Украина сознательно включила в выступления в Гааге упоминания о финансовых потерях Украины.

Реклама:

"Репарации будут важной составляющей нашего дела.  Мы подчеркнули это суду – об этом говорил и я, как агент Украины, и другие представители (юридической команды, участвовавшей в процессе в Гааге)", – заявил он.

Заметим, что в речи на слушаниях в Международном суде Кориневич упомянул о потерях Украины в сумме, которая на лето 2023 года оценивалась в сотни миллиардов:  "Всемирный банк подсчитал, что на восстановление ущерба, который Россия нанесла Украине, понадобится $411 миллиардов".

Однако на брифинге он отметил, что решений по сумме претензий пока нет. "Вопросы, касающиеся суммы и другой конкретики (претензий Украины к РФ) мы будем решать позже", – пояснил посол.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: репарацииГаагский трибуналКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Делегация МВФ прибыла в Украину

Все новости...
репарации
Почему образование и наука являются залогом успешного будущего Украины
Решение принято! Что и как конфисковали у агрессора за 500 дней войны
Конфисковать активы РФ: УП и Transparency International разработали спецпроект
Последние новости
21:45
Хакеры атаковали сайт британской королевской семьи - СМИ
21:20
Министр обороны США заверил Умерова, что поддержка Украины будет продолжаться
20:47
Эрдоган говорит, что "уже ничего не ждет" от ЕС
20:21
Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы должны оставаться непоколебимыми
20:13
Спецслужбы Латвии прогнозируют высокий риск агрессивных операций со стороны РФ
20:00
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб
19:45
Великобритания разворачивает в Польше истребители Typhoon
19:40
Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия
19:25
Президент Словакии: Поручу формирование правительства победителю выборов
18:59
ЕС готовит долгосрочные обязательства по безопасности для Украины – Боррель
Все новости...
Реклама: