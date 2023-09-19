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Кабмин еще не определился с суммой репараций от РФ в Гааге

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 16:15
Кабмин еще не определился с суммой репараций от РФ в Гааге

Правительство Украины еще не определилось с суммой финансовых требований к РФ в рамках процесса по Конвенции о запрещении геноцида, но есть решение о том, что это требование будет.

Источник: агент Украины в процессе на брифинге в Гааге, посол Антон Кориневич, корреспондент "Европравды"

Детали: Как накануне рассказывала ЕвроПравда в статье о ходе процесса, у Украины есть планы выдвинуть к РФ также финансовые требования. Кориневич подтвердил эту информацию и отметил, что Украина сознательно включила в выступления в Гааге упоминания о финансовых потерях Украины.

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"Репарации будут важной составляющей нашего дела.  Мы подчеркнули это суду – об этом говорил и я, как агент Украины, и другие представители (юридической команды, участвовавшей в процессе в Гааге)", – заявил он.

Заметим, что в речи на слушаниях в Международном суде Кориневич упомянул о потерях Украины в сумме, которая на лето 2023 года оценивалась в сотни миллиардов:  "Всемирный банк подсчитал, что на восстановление ущерба, который Россия нанесла Украине, понадобится $411 миллиардов".

Однако на брифинге он отметил, что решений по сумме претензий пока нет. "Вопросы, касающиеся суммы и другой конкретики (претензий Украины к РФ) мы будем решать позже", – пояснил посол.

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Темы: репарацииГаагский трибуналКабинет министров
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