У ЗСУ заявили про успішний удар по штабу окупантів у Мелітополі

У Мелітополі лунали вибухи, ЗСУ цілили у штаб окупантів, колаж УП

Вранці 19 вересня українські військові атакували штабу російських загарбників у районі окупованого Мелітополя в Запорізькій області.

Джерело: Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України (Стратком), мер Мелітополя Іван Федоров

Дослівно Стратком ЗСУ: "Близько 07:00 Збройні Сили України завдали успішного удару по штабу окупантів у районі тимчасово окупованого Мелітополя".

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Деталі: Раніше законний міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Києву території, повідомляв із посиланням на місцевих жителів, що в Мелітополі пролунало понад 5 вибухів, найгучніше було в районі заводу "Автокольорлит".

Окупанти заявляли, що в Мелітополі працювали їхні засоби протиповітряної оборони.