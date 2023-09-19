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В ВСУ заявили об успешном ударе по штабу оккупантов в Мелитополе

Елена РощинаВторник, 19 сентября 2023, 16:22
В ВСУ заявили об успешном ударе по штабу оккупантов в Мелитополе
В Мелитополе раздавались взрывы, ВСУ целились в штаб оккупантов, коллаж УП

Утром 19 сентября украинские военные атаковали штаб российских захватчиков в районе оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Источник: Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (Стратком), мэр Мелитополя Иван Федоров

Дословно Стратком ВСУ: "Около 07:00 Вооруженные Силы Украины нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя". 

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Детали: Ранее законный городской глава Мелитополя Иван Федоров, который находится на подконтрольной Киеву территории, сообщал со ссылкой на местных жителей, что в Мелитополе прозвучало более 5 взрывов, громче всего было в районе завода "Автокольорлит".

Оккупанты заявляли, что в Мелитополе работали их средства противовоздушной обороны.

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Темы: МелитопольЗапорожская областьвойна
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