СБУ затримала заступника Херсонського військкома та голову ВЛК на Прикарпатті

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію ще двох схем ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації: у Херсоні та на Івано-Франківщині.

Джерело: СБУ, Спеціалізовані прокуратури у сфері оборони Південного та Західного регіонів

Деталі: 15 вересня після одержання 4500 доларів неправомірної вигоди правоохоронці затримали підполковника, заступника військкома - начальника мобілізаційного відділення Херсонського районного ТЦК та СП, який за гроші "допомагав" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів.

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Також було затримано його поплічника – цивільну особу – посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші.

Під час проведення санкціонованих судом слідчих дій правоохоронці задокументували більше 5 фактів видачі раніше цими фігурантами іншим громадянам військово-облікових документів з відомостями про непридатність до військової служби за гроші.

Суд арештував обох підозрюваних з альтернативою у виді застави в розмірі: 1 млн 470 тис. грн - підполковнику, понад 214 тис. грн – його посереднику.

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На Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через "погане" здоров’я.

За даними слідства, 35-річний медик забезпечив видачу військовозобов’язаному довідки військово-лікарської комісії щодо його тимчасової непридатності до військової служби за станом здоров’я. З цією метою фіктивно оформив свого "клієнта" на стаціонарне лікування.

Після виготовлення фальшивих документів посадовець отримав від військовозобов’язаного 1000 доларів США хабаря. Після чого був затриманий у власному робочому кабінеті.

Наразі суд обрав для чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Спецслужба зазначає: за обома викритими фактами тривають розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.