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СБУ задержала заместителя Херсонского военкома и главу ВВК на Прикарпатье

Валентина РоманенкоВторник, 19 сентября 2023, 16:23
СБУ задержала заместителя Херсонского военкома и главу ВВК на Прикарпатье
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации еще двух схем уклонения мужчин призывного возраста от мобилизации: в Херсоне и на Ивано-Франковщине.

Источник: СБУ, Специализированные прокуратуры в сфере обороны Южного и Западного регионов

Детали: 15 сентября после получения 4500 долларов неправомерной выгоды правоохранители задержали подполковника, заместителя военкома - начальника мобилизационного отделения Херсонского районного ТЦК и СП, который за деньги "помогал" военнообязанным "откосить" от призыва на основании фиктивных документов.

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Также был задержан его приспешник - гражданское лицо - посредник, который подыскивал клиентов и передавал от них деньги.

Во время проведения санкционированных судом следственных действий правоохранители задокументировали более 5 фактов выдачи ранее этими фигурантами другим гражданам военно-учетных документов со сведениями о непригодности к военной службе за деньги.

Суд арестовал обоих подозреваемых с альтернативой в виде залога в размере: 1 млн 470 тыс. грн - подполковнику, более 214 тыс. грн - его посреднику.

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На Ивано-Франковщине СБУ задержала председателя одной из районных военно-врачебных комиссий, который продавал уклонистам фиктивные справки об отсрочке призыва из-за "плохого" здоровья.

 

По данным следствия, 35-летний медик обеспечил выдачу военнообязанному справки военно-врачебной комиссии о его временной непригодности к военной службе по состоянию здоровья. С этой целью фиктивно оформил своего "клиента" на стационарное лечение.

После изготовления фальшивых документов чиновник получил от военнообязанного 1000 долларов США взятки. После чего был задержан в собственном рабочем кабинете.

Сейчас суд избрал для мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Спецслужба отмечает: по обоим разоблаченным фактам продолжаются расследования для привлечения всех виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Темы: Военное положениеСБУпрокуратура
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