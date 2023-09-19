Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Москва каже, що Азербайджан не попереджав її "миротворців" про свої плани у Карабаху

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 16:49

Москва каже, що Азербайджан не попереджав її "миротворців" про свої плани у Карабаху

Москва заявила про "стурбованість" через відновлення Азербайджаном бойових дій у Карабаху та стверджує, що Баку не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани.

Джерело: "Європейська правда"; "Интерфакс" із посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову

Реклама:

Деталі: "Російська сторона наполегливо закликає конфліктуючі сторони припинити кровопролиття, негайно припинити бойові дії і повернутися на шлях політично-дипломатичного врегулювання", – заявила речниця МЗС РФ.

Також Захарова назвала неправдивою інформацію про те, що азербайджанська сторона нібито заздалегідь попередила російських "миротворців" у Карабаху про свою "антитерористичну операцію".  

"Це не відповідає дійсності. Інформація була доведена до російського контингенту за кілька хвилин до початку бойових дій", – заявила речниця МЗС РФ.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки. 

Читайте також статтю-пояснення "ЄвроПравди" 2020 року Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі

Теми: АзербайджанВірменіяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Азербайджан
Вірменія звинуватила Азербайджан у проведенні етнічних чисток в Нагірному Карабасі
Азербайджан вимагає, щоб Вірменія вивела війська з Карабаху
Азербайджан почав "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі
Останні новини
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
Усі новини...
Реклама: