Москва каже, що Азербайджан не попереджав її "миротворців" про свої плани у Карабаху

Москва заявила про "стурбованість" через відновлення Азербайджаном бойових дій у Карабаху та стверджує, що Баку не попереджав російський "миротворчий контингент" про свої плани.

Джерело: "Європейська правда"; "Интерфакс" із посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ Росії Марію Захарову

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Деталі: "Російська сторона наполегливо закликає конфліктуючі сторони припинити кровопролиття, негайно припинити бойові дії і повернутися на шлях політично-дипломатичного врегулювання", – заявила речниця МЗС РФ.

Також Захарова назвала неправдивою інформацію про те, що азербайджанська сторона нібито заздалегідь попередила російських "миротворців" у Карабаху про свою "антитерористичну операцію".

"Це не відповідає дійсності. Інформація була доведена до російського контингенту за кілька хвилин до початку бойових дій", – заявила речниця МЗС РФ.

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Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

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