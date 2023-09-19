Москва говорит, что Азербайджан не предупреждал ее "миротворцев" о своих планах в Карабахе

Москва заявила об "обеспокоенности" из-за возобновления Азербайджаном боевых действий в Карабахе и утверждает, что Баку не предупреждал российский "миротворческий контингент" о своих планах.

Источник: "Европейская правда"; "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марию Захарову

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Детали: "Российская сторона настойчиво призывает конфликтующие стороны прекратить кровопролитие, немедленно прекратить боевые действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования", - заявила пресс-секретарь МИД РФ.

Также Захарова назвала ложной информацию о том, что азербайджанская сторона якобы заранее предупредила российских "миротворцев" в Карабахе о своей "антитеррористической операции".

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"Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий", – заявила пресс-секретарь МИД РФ.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

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