Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шойгу приїхав до Ірану для "зміцнення військових зв’язків"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 19 вересня 2023, 17:08
Шойгу приїхав до Ірану для зміцнення військових зв’язків
фото: РІА Новості

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Тегерана для зустрічі з військовим командуванням Ірану.

Джерело: російський РБК з посиланням на Міноборони РФ, іранське інформаційне агентство Tasnim

Деталі: Російське Міноборони повідомляє, що їхня делегація проведе "низку переговорів з військовим керівництвом" Ірану, і це "сприятиме зміцненню російсько-іранських військових зв'язків і стане важливим етапом розвитку співробітництва між країнами".

Реклама:

За інформацією інформаційного агентства Tasnim, начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері запросив Шойгу приїхати в країну 28 червня. 

Тоді Міноборони Росії повідомило, що сторони "обговорили актуальні питання двостороннього військового і військово-технічного співробітництва", а також "обмінялися думками з питань міжнародної обстановки і регіональної безпеки".

Цього разу, як повідомляє ЗМІ, делегація має зустрітися з міністром оборони Мохаммедом Резой Аштіяні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяІранМіноборонидипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Україна більше не платитиме суверенітетом за примарні обіцянки спокою

Переможець виборів у Словаччині про намір припинити допомогу Україні: У нас більші проблеми

"Не тут і зараз": Сунак прокоментував можливість тренування військових в Україні

Ситуація з тимчасовим бюджетом США не вплине на оголошену допомогу Україні – МЗС

відеоУ Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років

Делегація МВФ прибула до України

Усі новини...
Росія
Москва каже, що Азербайджан не попереджав її "миротворців" про свої плани у Карабаху
Туреччина оголосила про намір будувати АЕС з Китаєм, відмовивши Росії
Туреччина імпортує з Росії вугілля, видобуте на тимчасово окупованих українських територіях - Reuters
Останні новини
22:52
Росіяни атакують південь України "Шахедами"
22:40
Боррель: Підтримка України з боку ЄС не залежить від перебігу війни
22:14
У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю загону на блокпосту – поліція
21:45
Хакери атакували сайт британської королівської сім'ї - ЗМІ
21:20
Міністр оборони США запевнив Умєрова, що підтримка України триватиме
20:47
Ердоган каже, що "вже нічого не чекає" від ЄС
20:21
Глава Міноборони Британії про підтримку України: Ми повинні залишатися непохитними
20:13
Спецслужби Латвії прогнозують високий ризик агресивних операцій з боку РФ
20:00
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по окупантах і їхній техніці – Генштаб
19:45
Британія розгортає в Польщі винищувачі Typhoon
Усі новини...
Реклама: