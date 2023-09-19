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Шойгу приехал в Иран для "укрепления военных связей"

Татьяна ЛозовенкоВторник, 19 сентября 2023, 17:08
Шойгу приехал в Иран для укрепления военных связей
фото: РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для встречи с военным командованием Ирана.

Источник: российский РБК со ссылкой на Минобороны РФ, иранское информационное агентство Tasnim

Детали: Российское Минобороны сообщает, что их делегация проведет "ряд переговоров с военным руководством" Ирана, и это "будет способствовать укреплению российско-иранских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между странами".

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По информации информационного агентства Tasnim, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери пригласил Шойгу приехать в страну 28 июня. 

Тогда Минобороны России сообщило, что стороны "обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", а также "обменялись мнениями по вопросам международной обстановки и региональной безопасности".

На этот раз, как сообщает СМИ, делегация должна встретиться с министром обороны Мохаммедом Резой Аштияни.

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Темы: РосcияИранМинобороныдипломатические отношения
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