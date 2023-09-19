Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 17:23
Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel
LEOPARD 1, УП

Україна нещодавно відмовилась приймати партію з 10 танків Leopard 1A5 від Німеччини, пояснивши це тим, що вони потребують ремонту, а техніків і запчастин для цього в української сторони немає.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на німецьку газету Spiegel

Деталі: Днями, як пише Spiegel, Київ повідомив спеціальному штабу в Міністерстві оборони Німеччини, що німецькі танки Leopard, які прибули до Польщі, потребують ремонту, причому деякі з них – капітального.

Реклама:

Німецька сторона відправила групу експертів до Польщі, щоб самостійно оглянути танки. Там з'ясувалося, що вони "вже були сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині й потребували ремонту", пише Spiegel.

Крім того, кілька з десяти Leopard 1A5, які прибули в Україну в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми, додає газета.

У німецькому Міноборони заявили Spiegel, що не можуть коментувати "конкретний індивідуальний випадок", і додали, що танки Leopard ремонтують "у співпраці з Україною після інтенсивної підготовки в Німеччині".

ВІДЕО ДНЯ

Видання додає, що ситуація зі станом танків Leopard 1A5 – яких ФРН пообіцяла передати сотню – відображає проблеми в плануванні логістики німецької військової допомоги.

Танки, які застрягли в Польщі, є другим траншем запланованої масштабної поставки танків Leopard 1A5. Їх зняли з озброєння Бундесверу понад десять років тому. Але оскільки багато одиниць цієї техніки все ще зберігаються на складах промисловості, зброярам було доручено якнайшвидше їх відремонтувати.

Що передувало: 

  • На початку серпня стало відомо, що Німеччина передасть Україні близько 30 додаткових танків Leopard 1 після того, як збройовий концерн Rheinmetall викупив їх у Бельгії.
  • Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.

Теми: Німеччинатанкизброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Україна більше не платитиме суверенітетом за примарні обіцянки спокою

Переможець виборів у Словаччині про намір припинити допомогу Україні: У нас більші проблеми

"Не тут і зараз": Сунак прокоментував можливість тренування військових в Україні

Ситуація з тимчасовим бюджетом США не вплине на оголошену допомогу Україні – МЗС

відеоУ Карабах прибула місія ООН вперше за 30 років

Делегація МВФ прибула до України

Усі новини...
Німеччина
Бербок вимагає ухвалити резолюцію проти Путіна на Генасамблеї ООН
Пісторіус оголосив про новий пакет військової допомоги Німеччини Україні на 400 млн євро
Київ отримає від німецької компанії та передасть на фронт 100 новітніх дронів – Кличко
Останні новини
22:52
Росіяни атакують південь України "Шахедами"
22:40
Боррель: Підтримка України з боку ЄС не залежить від перебігу війни
22:14
У Харкові чоловіки у військовій формі погрожували зброєю загону на блокпосту – поліція
21:45
Хакери атакували сайт британської королівської сім'ї - ЗМІ
21:20
Міністр оборони США запевнив Умєрова, що підтримка України триватиме
20:47
Ердоган каже, що "вже нічого не чекає" від ЄС
20:21
Глава Міноборони Британії про підтримку України: Ми повинні залишатися непохитними
20:13
Спецслужби Латвії прогнозують високий ризик агресивних операцій з боку РФ
20:00
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по окупантах і їхній техніці – Генштаб
19:45
Британія розгортає в Польщі винищувачі Typhoon
Усі новини...
Реклама: