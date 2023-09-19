Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel
Україна нещодавно відмовилась приймати партію з 10 танків Leopard 1A5 від Німеччини, пояснивши це тим, що вони потребують ремонту, а техніків і запчастин для цього в української сторони немає.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на німецьку газету Spiegel
Деталі: Днями, як пише Spiegel, Київ повідомив спеціальному штабу в Міністерстві оборони Німеччини, що німецькі танки Leopard, які прибули до Польщі, потребують ремонту, причому деякі з них – капітального.
Німецька сторона відправила групу експертів до Польщі, щоб самостійно оглянути танки. Там з'ясувалося, що вони "вже були сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині й потребували ремонту", пише Spiegel.
Крім того, кілька з десяти Leopard 1A5, які прибули в Україну в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми, додає газета.
У німецькому Міноборони заявили Spiegel, що не можуть коментувати "конкретний індивідуальний випадок", і додали, що танки Leopard ремонтують "у співпраці з Україною після інтенсивної підготовки в Німеччині".
Видання додає, що ситуація зі станом танків Leopard 1A5 – яких ФРН пообіцяла передати сотню – відображає проблеми в плануванні логістики німецької військової допомоги.
Танки, які застрягли в Польщі, є другим траншем запланованої масштабної поставки танків Leopard 1A5. Їх зняли з озброєння Бундесверу понад десять років тому. Але оскільки багато одиниць цієї техніки все ще зберігаються на складах промисловості, зброярам було доручено якнайшвидше їх відремонтувати.
Що передувало:
- На початку серпня стало відомо, що Німеччина передасть Україні близько 30 додаткових танків Leopard 1 після того, як збройовий концерн Rheinmetall викупив їх у Бельгії.
- Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.