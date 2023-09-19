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Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 17:23
Україна не прийняла в Німеччини 10 Leopard 1 через зношеність – Spiegel
LEOPARD 1, УП

Україна нещодавно відмовилась приймати партію з 10 танків Leopard 1A5 від Німеччини, пояснивши це тим, що вони потребують ремонту, а техніків і запчастин для цього в української сторони немає.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на німецьку газету Spiegel

Деталі: Днями, як пише Spiegel, Київ повідомив спеціальному штабу в Міністерстві оборони Німеччини, що німецькі танки Leopard, які прибули до Польщі, потребують ремонту, причому деякі з них – капітального.

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Німецька сторона відправила групу експертів до Польщі, щоб самостійно оглянути танки. Там з'ясувалося, що вони "вже були сильно зношені під час навчання українських солдатів у Німеччині й потребували ремонту", пише Spiegel.

Крім того, кілька з десяти Leopard 1A5, які прибули в Україну в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми, додає газета.

У німецькому Міноборони заявили Spiegel, що не можуть коментувати "конкретний індивідуальний випадок", і додали, що танки Leopard ремонтують "у співпраці з Україною після інтенсивної підготовки в Німеччині".

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Видання додає, що ситуація зі станом танків Leopard 1A5 – яких ФРН пообіцяла передати сотню – відображає проблеми в плануванні логістики німецької військової допомоги.

Танки, які застрягли в Польщі, є другим траншем запланованої масштабної поставки танків Leopard 1A5. Їх зняли з озброєння Бундесверу понад десять років тому. Але оскільки багато одиниць цієї техніки все ще зберігаються на складах промисловості, зброярам було доручено якнайшвидше їх відремонтувати.

Що передувало: 

  • На початку серпня стало відомо, що Німеччина передасть Україні близько 30 додаткових танків Leopard 1 після того, як збройовий концерн Rheinmetall викупив їх у Бельгії.
  • Крім того, за даними ЗМІ, Німеччина звернулася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.

Теми: Німеччинатанкизброядопомога Україні
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