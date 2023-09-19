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Украина не приняла в Германии 10 Leopard 1 из-за изношенности - Spiegel

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 17:23
Украина не приняла в Германии 10 Leopard 1 из-за изношенности - Spiegel
LEOPARD 1, УП

Украина недавно отказалась принимать партию из 10 танков Leopard 1A5 от Германии, объяснив это тем, что они нуждаются в ремонте, а техников и запчастей для этого у украинской стороны нет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкую газету Spiegel

Детали: На днях, как пишет Spiegel, Киев сообщил специальному штабу в Министерстве обороны Германии, что немецкие танки Leopard, которые прибыли в Польшу, требуют ремонта, причем некоторые из них – капитального.

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Немецкая сторона отправила группу экспертов в Польшу, чтобы самостоятельно осмотреть танки. Там выяснилось, что они "уже были сильно изношены во время обучения украинских солдат в Германии и нуждались в ремонте", пишет Spiegel.

Кроме того, несколько из десяти Leopard 1A5, которые прибыли в Украину в июле, вышли из строя из-за аналогичных проблем, добавляет газета.

В немецком Минобороны заявили Spiegel, что не могут комментировать "конкретный индивидуальный случай", и добавили, что танки Leopard ремонтируют "в сотрудничестве с Украиной после интенсивной подготовки в Германии".

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Издание добавляет, что ситуация с состоянием танков Leopard 1A5 – которых ФРГ пообещала передать сотню – отражает проблемы в планировании логистики немецкой военной помощи.

Танки, которые застряли в Польше, являются вторым траншем запланированной масштабной поставки танков Leopard 1A5. Их сняли с вооружения Бундесвера более десяти лет назад. Но поскольку многие единицы этой техники все еще хранятся на складах промышленности, оружейникам было поручено как можно быстрее их отремонтировать.

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Темы: Германиятанкиоружиепомощь Украине
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