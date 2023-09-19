Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина не приняла в Германии 10 Leopard 1 из-за изношенности - Spiegel

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 17:23
Украина не приняла в Германии 10 Leopard 1 из-за изношенности - Spiegel
LEOPARD 1, УП

Украина недавно отказалась принимать партию из 10 танков Leopard 1A5 от Германии, объяснив это тем, что они нуждаются в ремонте, а техников и запчастей для этого у украинской стороны нет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на немецкую газету Spiegel

Детали: На днях, как пишет Spiegel, Киев сообщил специальному штабу в Министерстве обороны Германии, что немецкие танки Leopard, которые прибыли в Польшу, требуют ремонта, причем некоторые из них – капитального.

Реклама:

Немецкая сторона отправила группу экспертов в Польшу, чтобы самостоятельно осмотреть танки. Там выяснилось, что они "уже были сильно изношены во время обучения украинских солдат в Германии и нуждались в ремонте", пишет Spiegel.

Кроме того, несколько из десяти Leopard 1A5, которые прибыли в Украину в июле, вышли из строя из-за аналогичных проблем, добавляет газета.

В немецком Минобороны заявили Spiegel, что не могут комментировать "конкретный индивидуальный случай", и добавили, что танки Leopard ремонтируют "в сотрудничестве с Украиной после интенсивной подготовки в Германии".

ВИДЕО ДНЯ

Издание добавляет, что ситуация с состоянием танков Leopard 1A5 – которых ФРГ пообещала передать сотню – отражает проблемы в планировании логистики немецкой военной помощи.

Танки, которые застряли в Польше, являются вторым траншем запланированной масштабной поставки танков Leopard 1A5. Их сняли с вооружения Бундесвера более десяти лет назад. Но поскольку многие единицы этой техники все еще хранятся на складах промышленности, оружейникам было поручено как можно быстрее их отремонтировать.

Что предшествовало: 

Темы: Германиятанкиоружиепомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Делегация МВФ прибыла в Украину

Все новости...
Германия
Бербок требует принять резолюцию против Путина на Генассамблее ООН
Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро
Киев получит от немецкой компании и передаст на фронт 100 новейших дронов - Кличко
Последние новости
22:52
Россияне атакуют юг Украины "Шахедами"
22:40
Боррель: Поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от хода войны
22:14
В Харькове мужчины в военной форме угрожали оружием отряду на блокпосту - полиция
21:45
Хакеры атаковали сайт британской королевской семьи - СМИ
21:20
Министр обороны США заверил Умерова, что поддержка Украины будет продолжаться
20:47
Эрдоган говорит, что "уже ничего не ждет" от ЕС
20:21
Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы должны оставаться непоколебимыми
20:13
Спецслужбы Латвии прогнозируют высокий риск агрессивных операций со стороны РФ
20:00
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб
19:45
Великобритания разворачивает в Польше истребители Typhoon
Все новости...
Реклама: