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Остін ухилився від відповіді, як він оцінює прохання України про ATACMS

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 17:42
Остін ухилився від відповіді, як він оцінює прохання України про ATACMS
Фото: Мілітарний

Міністр оборони США Ллойд Остін відмовився коментувати своє ставлення до прохання України надати далекобійні ракети ATACMS.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Остіна на пресконференції у вівторок за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині

Деталі: Остін заявив, що "не буде оцінювати прохання України надати те, що, як вони вважають, їм потрібне", з огляду на те, є вони легітимними чи ні.

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"На чому були й лишаємось зосереджені ми – то це на найнагальніших потребах України", – додав він, пояснивши, що має на увазі насамперед засоби протиповітряної оборони й артилерійське озброєння.

За словами голови Пентагону, засоби ППО та артилерійські системи – "це й далі нагальна потреба Збройних Сил України, й ми продовжуватимемо робити все можливе, аби гарантувати, що вони будуть успішними у своєму контрнаступі".

"Думаю, ми зробили неймовірну роботу, надавши засоби ППО, але попереду ще багато роботи. І це той сигнал, який ми сьогодні передали колегам", – сказав Остін.

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Як відомо, Київ давно просить США про ракети ATACMS, що дозволило би Україні завдавати ударів на більшу глибину у російський тил. Ці потреби вже частково закрили британсько-французькі Storm Shadow/SCALP, але США не поспішали з рішенням слідом за Британією та Францією. 

Напередодні видання WSJ повідомило, що США наближаються до надання Україні ATACMS і розглядають варіант передачі обмеженої кількості ракет.

Теми: СШАзброя
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