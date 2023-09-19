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Остин уклонился от ответа, как он оценивает просьбу Украины об ATACMS

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 17:42
Остин уклонился от ответа, как он оценивает просьбу Украины об ATACMS
Фото: Милитарный

Министр обороны США Ллойд Остин отказался комментировать свое отношение к просьбе Украины предоставить дальнобойные ракеты ATACMS.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Остина на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии

Детали: Остин заявил, что "не будет оценивать просьбы Украины предоставить то, что, как они считают, им нужно", учитывая то, являются они легитимными или нет.

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"На чем были и остаемся сосредоточены мы – так это на самых насущных потребностях Украины", – добавил он, пояснив, что имеет в виду прежде всего средства противовоздушной обороны и артиллерийское вооружение.

По словам главы Пентагона, средства ПВО и артиллерийские системы – "это и дальше насущная потребность Вооруженных Сил Украины, и мы будем продолжать делать все возможное, чтобы гарантировать, что они будут успешными в своем контрнаступлении".

"Думаю, мы сделали невероятную работу, предоставив средства ПВО, но впереди еще много работы. И это тот сигнал, который мы сегодня передали коллегам", – сказал Остин.

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Как известно, Киев давно просит США о ракетах ATACMS, что позволило бы Украине наносить удары на большую глубину в российский тыл. Эти потребности уже частично закрыли британско-французские Storm Shadow/SCALP, но США не спешили с решением вслед за Британией и Францией.

Накануне издание WSJ сообщило, что США приближаются к предоставлению Украине ATACMS и рассматривают вариант передачи ограниченного количества ракет.

Темы: СШАоружие
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