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Кількість загиблих через удар по Куп'янську зросла до 6

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 19 вересня 2023, 17:42
Кількість загиблих через удар по Куп'янську зросла до 6
фото з Facebook Болвінова

Кількість загиблих внаслідок денного обстрілу Куп'янська Харківської області зросла до 6 людей, поліція вважає, що кількість жертв збільшуватиметься. 

Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова Болвінова: "Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську: дві жінки та чотири чоловіка – та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент. 

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Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення. Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок. 

… На жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися".

Деталі: Він додав, що обстріл був близько 13-ї години дня. Слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. 

ВІДЕО ДНЯ
 
фото поліції
 

Передісторія: 

Теми: Харківська областьобстрілжертвиполіція
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