Кількість загиблих через удар по Куп'янську зросла до 6

Кількість загиблих внаслідок денного обстрілу Куп'янська Харківської області зросла до 6 людей, поліція вважає, що кількість жертв збільшуватиметься.

Джерело: начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова Болвінова: "Станом на зараз шестеро цивільних загинуло в Куп'янську: дві жінки та чотири чоловіка – та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент.

Реклама:

Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що проводили евакуацію мирного населення. Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок.

… На жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися".

Деталі: Він додав, що обстріл був близько 13-ї години дня. Слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд.

ВІДЕО ДНЯ

фото поліції

Передісторія: