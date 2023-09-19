Количество погибших из-за удара по Купянску возросло до 6

Количество погибших в результате дневного обстрела Купянска возросло до 6 человек, полиция считает, что количество жертв будет увеличиваться.

Источник: начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на сейчас шесть гражданских погибло в Купянске: две женщины и четыре мужчины - то количество жертв, которое удалось подсчитать на данный момент.

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Враг обстрелял автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения. Погибших продолжаем доставать из реки поблизости и из уничтоженных автомобилей.

.... К сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться".

Детали: Он добавил, что обстрел был около 13 часов дня. Следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия, продолжается осмотр.

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