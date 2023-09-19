Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Количество погибших из-за удара по Купянску возросло до 6

Татьяна ЛозовенкоВторник, 19 сентября 2023, 17:42
Количество погибших из-за удара по Купянску возросло до 6
фото из Facebook Болвинова

Количество погибших в результате дневного обстрела Купянска возросло до 6 человек, полиция считает, что количество жертв будет увеличиваться. 

Источник: начальник следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "По состоянию на сейчас шесть гражданских погибло в Купянске: две женщины и четыре мужчины - то количество жертв, которое удалось подсчитать на данный момент. 

Реклама:

Враг обстрелял автомобиль волонтеров, проводивших эвакуацию мирного населения. Погибших продолжаем доставать из реки поблизости и из уничтоженных автомобилей. 

.... К сожалению, находим еще тела. Поэтому количество жертв будет обновляться".

Детали: Он добавил, что обстрел был около 13 часов дня. Следователи, криминалисты и взрывотехники работают на месте происшествия, продолжается осмотр.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото поліції
 

Предыстория:

Темы: Харьковская областьобстрелжертвыполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Делегация МВФ прибыла в Украину

Все новости...
Харьковская область
Россияне обстреливают Харьковскую область, 3 погибших – ОВА
На лимано-купянском направлении сейчас затишье, россияне получили "на орехи" – ВСУ
Россияне обстреляли гражданское авто на Харьковщине: двое погибших и раненый
Последние новости
22:52
Россияне атакуют юг Украины "Шахедами"
22:40
Боррель: Поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от хода войны
22:14
В Харькове мужчины в военной форме угрожали оружием отряду на блокпосту - полиция
21:45
Хакеры атаковали сайт британской королевской семьи - СМИ
21:20
Министр обороны США заверил Умерова, что поддержка Украины будет продолжаться
20:47
Эрдоган говорит, что "уже ничего не ждет" от ЕС
20:21
Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы должны оставаться непоколебимыми
20:13
Спецслужбы Латвии прогнозируют высокий риск агрессивных операций со стороны РФ
20:00
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб
19:45
Великобритания разворачивает в Польше истребители Typhoon
Все новости...
Реклама: