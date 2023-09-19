Залужний і начальник Генштабу "звірили годинники" з ОСУВ "Таврія"

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний і начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала провели роботу в угрупованні "Таврія".

Джерело: відео, поширене на офіційній сторінці Залужного в Facebook

Деталі: Повідомляється, що з командувачами та командирами бригад оперативно-стратегічного угруповання обговорили та узгодили послідовність подальших кроків з урахуванням зміни оперативної обстановки на фронті, активності противника та всіх можливих загроз.

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Пряма мова: "Попри шалений спротив ворога, наші захисники невпинно та рішуче продовжують вести наступальні дії задля визволення української території".