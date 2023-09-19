Залужный и начальник Генштаба "сверили часы" с ОСУВ "Таврия"
Вторник, 19 сентября 2023, 18:09
Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировке "Таврия".
Источник: видео, распространенное на официальной странице Залужного в Facebook
Детали: Сообщается, что с командующими и командирами бригад оперативно-стратегической группировки обсудили и согласовали последовательность дальнейших шагов с учетом изменения оперативной обстановки на фронте, активности противника и всех возможных угроз.
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Прямая речь: "Несмотря на яростное сопротивление врага, наши защитники неустанно и решительно продолжают вести наступательные действия для освобождения украинской территории".