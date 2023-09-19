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США наклали санкції на компанії, через які Іран імпортував деталі для дронів і літаків

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 18:58
США наклали санкції на компанії, через які Іран імпортував деталі для дронів і літаків
ІРАНСЬКІ ДРОНИ-КАМІКАДЗЕ SHAHED, ФОТО MIL.IN.UA

Міністерство фінансів США у вівторок оголосило про санкції проти мережі компаній з Ірану, Китаю, Росії й Туреччини, які сприяли контрабанді компонентів для виробництва іранських літаків і безпілотників.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Мінфіну США

Деталі: Нові американські санкції стосуються семи фізичних та чотирьох юридичних осіб із Ірану, Китаю, Росії та Туреччини, які сприяли постачанню й фінансуванню виробництва іранських військових літаків і дронів.

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Йдеться про Іранську авіабудівну промислову компанію (HESA), яка, серед іншого, виробляє безпілотники Shahed, що використовуються Росією проти України – хоча вона під санкціями США з 2008 року, але з минулого року використовувала нову назву для укладання контрактів.

Під санкції США потрапили чинний керівник HESA, його заступник і директор із виробництва, а також одна китайська компанія та її керівник, три компанії з РФ і двоє громадян Туреччини, що брали участь у мережі постачання компонентів до Ірану.

Сполучені Штати послідовно запроваджують санкції проти фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із виробництвом безпілотників в Ірані.

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За даними ЗМІ, США намагаються переконати Іран припинити продаж ударних дронів Росії в рамках обговорення ширшої "неписаної домовленості" між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості.

Водночас уже публікувались докази налагодження виробництва іранських дронів у Росії.

Теми: СШАсанкціїІранбезпілотники
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