Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США наложили санкции на компании, через которые Иран импортировал детали для дронов и самолетов

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 18:58
США наложили санкции на компании, через которые Иран импортировал детали для дронов и самолетов
ИРАНСКИЕ ДРОНЫ-КАМИКАДЗЕ SHAHED, ФОТО MIL.IN.UA

Министерство финансов США во вторник объявило о санкциях против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минфина США

Детали: Новые американские санкции касаются семи физических и четырех юридических лиц из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали поставке и финансированию производства иранских военных самолетов и дронов.

Реклама:

Речь идет об Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), которая, среди прочего, производит беспилотники Shahed, используемые Россией против Украины – хотя она под санкциями США с 2008 года, но с прошлого года использовала новое название для заключения контрактов.

Под санкции США попали действующий руководитель HESA, его заместитель и директор по производству, а также одна китайская компания и ее руководитель, три компании из РФ и два гражданина Турции, участвовавшие в сети поставок компонентов в Иран.

Соединенные Штаты последовательно вводят санкции против физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотников в Иране.

ВИДЕО ДНЯ

По данным СМИ, США пытаются убедить Иран прекратить продажу ударных дронов России в рамках обсуждения более широкой "неписаной договоренности" между Вашингтоном и Тегераном по деэскалации напряженности.

В то же время уже публиковались доказательства налаживания производства иранских дронов в России.

Темы: СШАсанкцииИранбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Делегация МВФ прибыла в Украину

Все новости...
США
Остин уклонился от ответа, как он оценивает просьбу Украины об ATACMS
США нашли обломки пропавшего накануне истребителя F-35
США не верят России и КНДР, что те не заключили соглашение о поставках оружия 
Последние новости
23:40
обновлено от 22:52Россияне запускали на юг Украины "Шахеды"
23:21
Король Испании назначил переговоры о формировании правительства на следующую неделю
22:40
Боррель: Поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от хода войны
22:14
В Харькове мужчины в военной форме угрожали оружием отряду на блокпосту - полиция
21:45
Хакеры атаковали сайт британской королевской семьи - СМИ
21:20
Министр обороны США заверил Умерова, что поддержка Украины будет продолжаться
20:47
Эрдоган говорит, что "уже ничего не ждет" от ЕС
20:21
Глава Минобороны Британии о поддержке Украины: Мы должны оставаться непоколебимыми
20:13
Спецслужбы Латвии прогнозируют высокий риск агрессивных операций со стороны РФ
20:00
Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по оккупантам и их технике – Генштаб
Все новости...
Реклама: