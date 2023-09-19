У Єревані під російським посольством почалися сутички

Демонстранти в Єревані заблокували вхід до посольства. Фото - Meduza

У Єревані почалися сутички між поліцією та протестувальниками, які прийшли під посольство Росії у вірменській столиці у зв’язку з відновленням бойових дій у Нагірному Карабаху.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsam

Деталі: Біля посольства Росії у Єревані зібралася акція протесту з великим прапором Нагірного Карабаху (Арцаху). Учасники заблокували усі входи до будівлі і вимагають від Москви втрутитися у ситуацію та зупинити Азербайджан, який почав збройну операцію проти невизнаного Нагірного Карабаху.

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Невдовзі ситуація загострилася, між протестувальниками і поліцією почалися сутички.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки.

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В Азербайджані заявили, що для припинення бойових дій вірменські сили у Карабаху мають здатися, а місцева влада – саморозпуститися.