Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Єревані під російським посольством почалися сутички

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 20:08
У Єревані під російським посольством почалися сутички
Демонстранти в Єревані заблокували вхід до посольства. Фото - Meduza

У Єревані почалися сутички між поліцією та протестувальниками, які прийшли під посольство Росії у вірменській столиці у зв’язку з відновленням бойових дій у Нагірному Карабаху.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Newsam

Деталі: Біля посольства Росії у Єревані зібралася акція протесту з великим прапором Нагірного Карабаху (Арцаху). Учасники заблокували усі входи до будівлі і вимагають від Москви втрутитися у ситуацію та зупинити Азербайджан, який почав збройну операцію проти невизнаного Нагірного Карабаху. 

Реклама:

Невдовзі ситуація загострилася, між протестувальниками і поліцією почалися сутички.

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток". Прем'єр Нікол Пашинян скликав Раду нацбезпеки. 

ВІДЕО ДНЯ

В Азербайджані заявили, що для припинення бойових дій вірменські сили у Карабаху мають здатися, а місцева влада – саморозпуститися.

Теми: ВірменіяАзербайджанРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Вірменія
Москва каже, що Азербайджан не попереджав її "миротворців" про свої плани у Карабаху
Вірменія звинуватила Азербайджан у проведенні етнічних чисток в Нагірному Карабасі
Азербайджан вимагає, щоб Вірменія вивела війська з Карабаху
Останні новини
13:51
фотоУ Херсоні обстрілом знищено склад гуманітарної допомоги "Червоного Хреста"
13:41
фото"Відчував, як горить моє тіло": історія захисника, в авто якого поцілила протитанкова ракета
13:34
Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"
13:33
"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня
13:27
У Києві відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом: фактично новозбудований обʼєкт
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:16
Raiffeisen викупить частку Дерипаски в австрійській Strabag
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
Усі новини...
Реклама: