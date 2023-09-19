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В Ереване под российским посольством начались протесты

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 20:08
В Ереване под российским посольством начались протесты
Демонстранты в Ереване заблокировали вход в посольство. Фото - Meduza

В Ереване нач8лись столкновения между полицией и протестующими, которые пришли под посольство России в армянской столице в связи с возобновлением боевых действий в Нагорном Карабахе.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Newsam

Детали: У посольства России в Ереване собралась акция протеста с большим флагом Нагорного Карабаха (Арцаха). Участники заблокировали все входы в здание и требуют от Москвы вмешаться в ситуацию и остановить Азербайджан, который начал вооруженную операцию против непризнанного Нагорного Карабаха.

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Вскоре ситуация обострилась, между протестующими и полицией начались столкновения.

Протест собрался и под зданием правительства Армении. В Следственном комитете заявили, что открыли уголовные производства в связи с призывами к массовым беспорядкам.

Напомним, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

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МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток". Премьер Никол Пашинян созвал Совет нацбезопасности.

В Азербайджане заявили, что для прекращения боевых действий армянские силы в Карабахе должны сдаться, а местные власти – самораспуститься.

Темы: АрменияАзербайджанРосcия
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