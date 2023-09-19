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Німеччина розповіла про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 21:03

Парламентська державна секретарка Міністерства оборони Німеччини Зімтє Мьоллєр розкрила деталі нового пакета військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило Міноборони ФРН

Деталі: Наголос у пакеті допомоги робиться на боєприпасах. Німеччина передасть Україні 30 тисяч снарядів калібру 155 мм, близько 3800 димових снарядів для 155-мм артилерії, 105 тисяч пострілів 120-мм танкових снарядів, а також 480 снарядів АТ-2 для реактивних систем залпового вогню.

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Крім того, до пакета увійшли 200 бойових броньованих машин MRAP, які дозволять саперам безпечно підходити до російських мінних загороджень, зимовий одяг, запчастини для вже наданого озброєння й транспортні засоби.

У повідомленні про військову допомогу Німеччини Україні згадуються й 50 надводних безпілотників, які "допоможуть дати відсіч агресору не лише на суші, а й на морі".

Дослівно Німеччина: "Окремі засоби будуть передані за рахунок пожертв зі складів Бундесверу, а також спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має бути передане Україні якнайшвидше".

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Що передувало: 

  • Напередодні новий пакет військової допомоги для України в розмірі 400 мільйонів євро анонсував міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
  • Німеччина посідає перше місце в Європі та друге місце у світі після США за обсягом допомоги Україні, що становить майже 8 мільярдів євро, зазначають в оборонному відомстві ФРН.

Теми: Німеччинадопомога Українізброя
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