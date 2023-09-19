Німеччина розповіла про новий пакет військової допомоги Україні на 400 млн євро

Парламентська державна секретарка Міністерства оборони Німеччини Зімтє Мьоллєр розкрила деталі нового пакета військової допомоги Україні вартістю 400 мільйонів євро.

Джерело: як повідомляє "Європейська правда", про це оголосило Міноборони ФРН

Деталі: Наголос у пакеті допомоги робиться на боєприпасах. Німеччина передасть Україні 30 тисяч снарядів калібру 155 мм, близько 3800 димових снарядів для 155-мм артилерії, 105 тисяч пострілів 120-мм танкових снарядів, а також 480 снарядів АТ-2 для реактивних систем залпового вогню.

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Крім того, до пакета увійшли 200 бойових броньованих машин MRAP, які дозволять саперам безпечно підходити до російських мінних загороджень, зимовий одяг, запчастини для вже наданого озброєння й транспортні засоби.

У повідомленні про військову допомогу Німеччини Україні згадуються й 50 надводних безпілотників, які "допоможуть дати відсіч агресору не лише на суші, а й на морі".

Дослівно Німеччина: "Окремі засоби будуть передані за рахунок пожертв зі складів Бундесверу, а також спільно з промисловими партнерами. Обіцяне обладнання має бути передане Україні якнайшвидше".

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