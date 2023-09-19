Германия рассказала о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн евро

Парламентский государственный секретарь Министерства обороны Германии Зимте Мёллер раскрыла детали нового пакета военной помощи Украине стоимостью 400 миллионов евро.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом объявило Минобороны ФРГ

Детали: Упор в пакете помощи делается на боеприпасах. Германия передаст Украине 30 тысяч снарядов калибра 155 мм, около 3800 дымовых снарядов для 155-мм артиллерии, 105 тысяч выстрелов 120-мм танковых снарядов, а также 480 снарядов АТ-2 для реактивных систем залпового огня.

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Кроме того, в пакет вошли 200 боевых бронированных машин MRAP, которые позволят саперам безопасно подходить к российским минным заграждениям, зимняя одежда, запчасти для уже предоставленного вооружения и транспортные средства.

В сообщении о военной помощи Германии Украине упоминаются и 50 надводных беспилотников, которые "помогут дать отпор агрессору не только на суше, но и на море".

"Отдельные средства будут переданы за счет пожертвований со складов Бундесвера, а также совместно с промышленными партнерами. Обещанное оборудование должно быть передано Украине как можно быстрее", – заявили в Минобороны Германии.

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