Зеленський обговорив з президентом Кенії постачання українського зерна
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом Кенії Вільямом Руто будівництво зернових хабів і забезпечення регіону українською агропродукцією.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Президенти обговорили підготовку до наступної зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників.
Також говорили про створення зернових хабів у Кенії. Президенти наголосили на важливості стабільного забезпечення регіону українською сільськогосподарською продукцією.
Зеленський поінформував президента Кенії про функціонування альтернативного маршруту експорту українського зерна Чорним морем, а також про роботу над створенням інших експортних шляхів.
Про зерновий коридор Зеленський також поговорив з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.
Пряма мова Зеленського: "Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію".