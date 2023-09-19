Зеленський обговорив з президентом Кенії постачання українського зерна

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом Кенії Вільямом Руто будівництво зернових хабів і забезпечення регіону українською агропродукцією.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Президенти обговорили підготовку до наступної зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників.

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Також говорили про створення зернових хабів у Кенії. Президенти наголосили на важливості стабільного забезпечення регіону українською сільськогосподарською продукцією.

Зеленський поінформував президента Кенії про функціонування альтернативного маршруту експорту українського зерна Чорним морем, а також про роботу над створенням інших експортних шляхів.

Про зерновий коридор Зеленський також поговорив з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

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Зеленський з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. фото опу

Пряма мова Зеленського: "Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію".