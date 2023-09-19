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Зеленський обговорив з президентом Кенії постачання українського зерна

Тетяна ОлійникВівторок, 19 вересня 2023, 21:16
Зеленський обговорив з президентом Кенії постачання українського зерна
Зеленський з Президентом Кенії Вільямом Руто. Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом Кенії Вільямом Руто будівництво зернових хабів і забезпечення регіону українською агропродукцією.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Президенти обговорили підготовку до наступної зустрічі щодо реалізації Української формули миру на рівні радників.

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Також говорили про створення зернових хабів у Кенії. Президенти наголосили на важливості стабільного забезпечення регіону українською сільськогосподарською продукцією.

Зеленський поінформував президента Кенії про функціонування альтернативного маршруту експорту українського зерна Чорним морем, а також про роботу над створенням інших експортних шляхів.

Про зерновий коридор Зеленський також поговорив з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Зеленський з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. 
фото опу

Пряма мова Зеленського:  "Ми не чекаємо, ми продовжуємо дію Чорноморської зернової ініціативи, пробуємо альтернативні маршрути. Кілька суден із зерном уже успішно пройшли цими маршрутами попри непросту ситуацію".

Теми: ЗеленськийООНАфрика
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