Зеленский обсудил с президентом Кении поставки украинского зерна
Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке обсудил с президентом Кении Уильямом Руто строительство зерновых хабов и обеспечение региона украинской агропродукцией.
Источник: Офис президента
Детали: Президенты обсудили подготовку к следующей встрече по реализации Украинской формулы мира на уровне советников.
Также говорили о создании зерновых хабов в Кении. Президенты отметили важность стабильного обеспечения региона украинской сельскохозяйственной продукцией.
Зеленский проинформировал президента Кении о функционировании альтернативного маршрута экспорта украинского зерна по Черному морю, а также о работе над созданием других экспортных путей.
О зерновом коридоре Зеленский также поговорил с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
Прямая речь Зеленского: "Мы не ждем, мы продолжаем действие Черноморской зерновой инициативы, пробуем альтернативные маршруты. Несколько судов с зерном уже успешно прошли этими маршрутами, несмотря на непростую ситуацию".