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Зеленский обсудил с президентом Кении поставки украинского зерна

Татьяна ОлейникВторник, 19 сентября 2023, 21:16
Зеленский обсудил с президентом Кении поставки украинского зерна
Зеленский с Президентом Кении Уильямом Руто. Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке обсудил с президентом Кении Уильямом Руто строительство зерновых хабов и обеспечение региона украинской агропродукцией.

Источник: Офис президента

Детали: Президенты обсудили подготовку к следующей встрече по реализации Украинской формулы мира на уровне советников.

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Также говорили о создании зерновых хабов в Кении. Президенты отметили важность стабильного обеспечения региона украинской сельскохозяйственной продукцией.

Зеленский проинформировал президента Кении о функционировании альтернативного маршрута экспорта украинского зерна по Черному морю, а также о работе над созданием других экспортных путей.

О зерновом коридоре Зеленский также поговорил с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

ВИДЕО ДНЯ
 

Зеленский с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой

фото опу

Прямая речь Зеленского: "Мы не ждем, мы продолжаем действие Черноморской зерновой инициативы, пробуем альтернативные маршруты. Несколько судов с зерном уже успешно прошли этими маршрутами, несмотря на непростую ситуацию".

Темы: ЗеленскийООНАфрика
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