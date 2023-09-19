Зеленский обсудил с президентом Кении поставки украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке обсудил с президентом Кении Уильямом Руто строительство зерновых хабов и обеспечение региона украинской агропродукцией.

Источник: Офис президента

Детали: Президенты обсудили подготовку к следующей встрече по реализации Украинской формулы мира на уровне советников.

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Также говорили о создании зерновых хабов в Кении. Президенты отметили важность стабильного обеспечения региона украинской сельскохозяйственной продукцией.

Зеленский проинформировал президента Кении о функционировании альтернативного маршрута экспорта украинского зерна по Черному морю, а также о работе над созданием других экспортных путей.

О зерновом коридоре Зеленский также поговорил с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

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Зеленский с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой фото опу

Прямая речь Зеленского: "Мы не ждем, мы продолжаем действие Черноморской зерновой инициативы, пробуем альтернативные маршруты. Несколько судов с зерном уже успешно прошли этими маршрутами, несмотря на непростую ситуацию".