Латвія оголосила нову допомогу Україні та долучилась до "ІТ-коаліції"
Міністр оборони Латвії Андріс Спрутс провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим на полях засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.
Джерело: Спрутс у соцмережах, пише "Європейська правда"
Пряма мова: "Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, що охоплює найбільш критичні потреби– додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру".
Деталі: Також Спрутс сказав, що продовжує підтримувати членство України в НАТО.
Пряма мова: "Ми стоїмо разом з Україною з першого дня жорстокої російської агресії, і наша позиція чітка – Латвія надає і надалі надаватиме всю необхідну підтримку, доки Україна не переможе!".
Більше деталей: Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Латвія оголосила про приєднання до так званої ІТ-коаліції на підтримку кіберзахисту України, повідомило Міноборони країни в окремому пресрелізі.
Латвія активно надає військову допомогу Збройним Силам України. З початку повномасштабної війни військова підтримка України з боку Латвії сягнула понад 1% ВВП.
Що передувало:
- Як повідомлялось раніше, Британія після засідання Контактної групи з питань оборони України пообіцяла додаткове постачання артилерійських снарядів для українських сил до кінця року.