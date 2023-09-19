Латвія оголосила нову допомогу Україні та долучилась до "ІТ-коаліції"

Міністр оборони Латвії Андріс Спрутс провів зустріч із українським колегою Рустемом Умєровим на полях засідання Контактної групи з питань оборони України в Німеччині.

Джерело: Спрутс у соцмережах, пише "Європейська правда"

Пряма мова: "Латвія надасть Україні додаткову військову підтримку, що охоплює найбільш критичні потреби– додаткові міномети, системи протиповітряної оборони та боєприпаси великого калібру".

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Деталі: Також Спрутс сказав, що продовжує підтримувати членство України в НАТО.

Пряма мова: "Ми стоїмо разом з Україною з першого дня жорстокої російської агресії, і наша позиція чітка – Латвія надає і надалі надаватиме всю необхідну підтримку, доки Україна не переможе!".

Більше деталей: Під час зустрічі у форматі "Рамштайн" Латвія оголосила про приєднання до так званої ІТ-коаліції на підтримку кіберзахисту України, повідомило Міноборони країни в окремому пресрелізі.

ВІДЕО ДНЯ

Латвія активно надає військову допомогу Збройним Силам України. З початку повномасштабної війни військова підтримка України з боку Латвії сягнула понад 1% ВВП.

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