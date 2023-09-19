Латвия объявила новую помощь Украине и присоединилась к "ІТ-коалиции"

Министр обороны Латвии Андрис Спрутс провел встречу с украинским коллегой Рустемом Умеровым на полях заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии.

Источник: Спрутс в соцсетях, пишет "Европейская правда"

Прямая речь: "Латвия предоставит Украине дополнительную военную поддержку, охватывающую наиболее критические потребности - дополнительные минометы, системы противовоздушной обороны и боеприпасы крупного калибра".

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Детали: Также Спрутс сказал, что продолжает поддерживать членство Украины в НАТО.

Прямая речь: "Мы стоим вместе с Украиной с первого дня жестокой российской агрессии, и наша позиция четкая - Латвия предоставляет и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую поддержку, пока Украина не победит!".

Больше деталей: Во время встречи в формате "Рамштайн" Латвия объявила о присоединении к так называемой ИТ-коалиции в поддержку киберзащиты Украины, сообщило Минобороны страны в отдельном пресс-релизе.

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Латвия активно оказывает военную помощь Вооруженным Силам Украины. С начала полномасштабной войны военная поддержка Украины со стороны Латвии достигла более 1% ВВП.

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