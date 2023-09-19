Зеленський в ООН запросив країни на саміт щодо "формули миру"

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, закликав держави долучитись до підготовки саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Голова держави нагадав, що минулого року спершу на Генасамблеї, а згодом – на саміті "Групи двадцяти" представив у загальних рисах українську "формулу миру" як шлях завершення війни Росії проти України.

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Пряма мова: "За останній рік "формула миру" стала основою для оновлення існуючої архітектури безпеки. Тепер ми можемо повернути до життя Статут ООН і гарантувати повну силу світового порядку, заснованого на правилах".

Зеленський додав, що "формулу миру" підтримали повністю або частково понад 140 держав і міжнародних організацій, а її положення можуть стати основою припинення інших світових конфліктів.

Пряма мова: "Ми започаткували формат зустрічей між радниками з національної безпеки та дипломатичними представниками. У Хіросімі, Копенгагені та Джидді відбулися важливі переговори та консультації щодо імплементації "формули миру". І ми готуємо Глобальний саміт миру. Я запрошую всіх вас – всіх, хто не терпить жодної агресії – до спільної підготовки саміту".

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Він також відкинув будь-які "тіньові домовленості" з Росією, нагадавши про приклад ватажка "вагнерівців" Євгенія Пригожина, який загинув в авіакатастрофі.