Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский в ООН пригласил страны на саммит по "формуле мира"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 21:39
Зеленский в ООН пригласил страны на саммит по формуле мира
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Глава государства напомнил, что в прошлом году сначала на Генассамблее, а затем - на саммите "Группы двадцати" представил в общих чертах украинскую "формулу мира" как путь завершения войны России против Украины.

Реклама:

Прямая речь: "За последний год "формула мира" стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах".

Зеленский добавил, что "формулу мира" поддержали полностью или частично более 140 государств и международных организаций, а ее положения могут стать основой прекращения других мировых конфликтов.

Прямая речь: "Мы начали формат встреч между советниками по национальной безопасности и дипломатическими представителями. В Хиросиме, Копенгагене и Джидде состоялись важные переговоры и консультации по имплементации "формулы мира". И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии - к совместной подготовке саммита".

ВИДЕО ДНЯ

Он также отверг любые "теневые договоренности" с Россией, напомнив о примере главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе.

Темы: ЗеленскийООНформула мира
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина наращивает внутреннее и совместное с партнерами производство оружия – Кулеба

Зеленский: Украина больше не будет платить суверенитетом за призрачные обещания спокойствия

Победитель выборов в Словакии о намерении прекратить помощь Украине: У нас проблемы больше

"Не здесь и сейчас": Сунак прокомментировал возможность тренировки военных в Украине

Ситуация с временным бюджетом США не повлияет на объявленную помощь Украине - МИД

В Карабах прибыла миссия ООН впервые за 30 лет

Все новости...
Зеленский
"Кое-кто в Европе" подыгрывают России из-за ограничений на украинское зерно – Зеленский
Зеленский в ООН призвал к ядерному разоружению России
Зеленский о сделках с РФ: Спросите Пригожина, можно ли верить Путину
Последние новости
02:50
Ответственность за теракт в Анкаре взяли на себя курдские боевики
01:58
Из-за пожара в ночном клубе Испании погибли по меньшей мере 13 человек
01:28
ОбновленоПС: В трех областях – ракетная опасность и угроза вражеских БпЛА
00:48
Украина наращивает внутреннее и совместное с партнерами производство оружия – Кулеба
00:25
Обстрелы Сумщины: враг сбросил 40 мин и запустил ракеты различного типа
23:40
обновлено от 22:52Россияне запускали на юг Украины "Шахеды"
23:21
Король Испании назначил переговоры о формировании правительства на следующую неделю
22:40
Боррель: Поддержка Украины со стороны ЕС не зависит от хода войны
22:14
В Харькове мужчины в военной форме угрожали оружием отряду на блокпосту - полиция
21:45
Хакеры атаковали сайт британской королевской семьи - СМИ
Все новости...
Реклама: