Зеленский в ООН пригласил страны на саммит по "формуле мира"

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал государства присоединиться к подготовке саммита по предложенной Украиной "формуле мира".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Глава государства напомнил, что в прошлом году сначала на Генассамблее, а затем - на саммите "Группы двадцати" представил в общих чертах украинскую "формулу мира" как путь завершения войны России против Украины.

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Прямая речь: "За последний год "формула мира" стала основой для обновления существующей архитектуры безопасности. Теперь мы можем вернуть к жизни Устав ООН и гарантировать полную силу мирового порядка, основанного на правилах".

Зеленский добавил, что "формулу мира" поддержали полностью или частично более 140 государств и международных организаций, а ее положения могут стать основой прекращения других мировых конфликтов.

Прямая речь: "Мы начали формат встреч между советниками по национальной безопасности и дипломатическими представителями. В Хиросиме, Копенгагене и Джидде состоялись важные переговоры и консультации по имплементации "формулы мира". И мы готовим Глобальный саммит мира. Я приглашаю всех вас - всех, кто не терпит никакой агрессии - к совместной подготовке саммита".

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Он также отверг любые "теневые договоренности" с Россией, напомнив о примере главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина, который погиб в авиакатастрофе.