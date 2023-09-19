Зеленський в ООН закликав до ядерного роззброєння Росії

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, закликав до ядерного роззброєння Росії.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Президент нагадав, що протягом ХХ століття світ навчився утримуватися від використання зброї масового знищення, але ця стратегія "не повинна бути єдиною для захисту світу від останньої війни".

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"Україна відмовилася від свого третього за величиною ядерного арсеналу. Тоді світ вирішив, що Росія повинна стати хранителем такої сили", – сказав Зеленський, покликаючись на укладений 1994 року Будапештський меморандум.

"Проте історія показує, що саме Росія найбільше заслуговувала на ядерне роззброєння ще в 1990-х роках. І вона заслуговує на нього зараз – терористи не мають права володіти ядерною зброєю", – підкреслив він.

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