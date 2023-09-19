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Зеленский в ООН призвал к ядерному разоружению России

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 22:10
Зеленский в ООН призвал к ядерному разоружению России
ФОТО: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал к ядерному разоружению России.

Источник: "Европейская правда"

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Детали: Президент напомнил, что в течение ХХ века мир научился воздерживаться от использования оружия массового уничтожения, но эта стратегия "не должна быть единственной для защиты мира от последней войны".

"Украина отказалась от своего третьего по величине ядерного арсенала. Тогда мир решил, что Россия должна стать хранителем такой силы", - сказал Зеленский, ссылаясь на заключенный в 1994 году Будапештский меморандум.

"Однако история показывает, что именно Россия больше всего заслуживала ядерного разоружения еще в 1990-х годах. И она заслуживает его сейчас - террористы не имеют права владеть ядерным оружием", - подчеркнул он.

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Темы: ЗеленскийРосcияядерное оружие
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