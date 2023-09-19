"Дехто в Європі" підіграє Росії через обмеження на українське зерно – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у вівторок згадав тему обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції окремими державами Європейського Союзу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи Україна працювала над пошуком нових шляхів вивезення своєї продукції та збереженням сухопутних експортних маршрутів.

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"І тривожно бачити, як дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер", – сказав президент.

"Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора", – додав він.

Голова держави не вказав, кого саме має на увазі, але, ймовірно, йдеться про Польщу, Словаччину та Угорщину, які нещодавно запровадили обмеження на імпорт української сільгосппродукції.

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Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не знімуть зернову заборону.