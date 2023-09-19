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"Дехто в Європі" підіграє Росії через обмеження на українське зерно – Зеленський

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 22:37
Дехто в Європі підіграє Росії через обмеження на українське зерно – Зеленський
Володимир Зеленський. Фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у вівторок згадав тему обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції окремими державами Європейського Союзу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зеленський зазначив, що після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи Україна працювала над пошуком нових шляхів вивезення своєї продукції та збереженням сухопутних експортних маршрутів.

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"І тривожно бачити, як дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі, перетворюючи постачання зерна на трилер", – сказав президент.

"Може здатися, що вони грають власну роль, але насправді вони допомагають підготувати сцену для московського актора", – додав він.

Голова держави не вказав, кого саме має на увазі, але, ймовірно, йдеться про Польщу, Словаччину та Угорщину, які нещодавно запровадили обмеження на імпорт української сільгосппродукції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково. 

Після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не знімуть зернову заборону. 

Теми: ЗеленськийООНЄСзерно
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