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"Кое-кто в Европе" подыгрывают России из-за ограничений на украинское зерно – Зеленский

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 22:37
Кое-кто в Европе подыгрывают России из-за ограничений на украинское зерно – Зеленский
Влaдимир Зеленский. Фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН во вторник вспомнил тему ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции отдельными государствами Европейского Союза.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что после выхода России из Черноморской зерновой инициативы Украина работала над поиском новых путей вывоза своей продукции и сохранением сухопутных экспортных маршрутов.

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"И тревожно видеть, как некоторые в Европе играет в солидарность в политическом театре, превращая поставки зерна в триллер", – сказал президент.

"Может показаться, что они играют собственную роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера", – добавил он.

Глава государства не указал, кого именно имеет в виду, но, вероятно, речь идет о Польше, Словакии и Венгрии, которые недавно ввели ограничения на импорт украинской сельхозпродукции.

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Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если эти страны не снимут зерновой запрет.

Темы: ЗеленскийООНЕСзерно
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