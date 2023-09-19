Росіяни обстріляли "Іскандерами" село на Донеччині: є поранені

Російські окупанти атакували селище на Донеччині двома видами ракет: четеро мирних мешканців отрмали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 19 вересня близько 15:00 окупаційні війська накрили вогнем Петропавлівку Волноваського району. За попередніми даними, росіяни атакували населений пункт трьома ракетами "Іскандер" та однією - "Х-35".

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Від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян. Серед потерпілих родина: 58-річні чоловік і дружина та син 30 років. На момент атаки сім’я перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.

Крім того пошкоджено 6 приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.