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Росіяни обстріляли "Іскандерами" село на Донеччині: є поранені

Валентина РоманенкоВівторок, 19 вересня 2023, 23:03
Росіяни обстріляли Іскандерами село на Донеччині: є поранені
фото прокуратури

Російські окупанти атакували селище на Донеччині двома видами ракет: четеро мирних мешканців отрмали поранення.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 19 вересня близько 15:00 окупаційні війська накрили вогнем Петропавлівку Волноваського району. За попередніми даними, росіяни атакували населений пункт трьома ракетами "Іскандер" та однією - "Х-35".

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Від влучання засобів ураження по одній з вулиць села зазнали поранень четверо селян. Серед потерпілих родина: 58-річні чоловік і дружина та син 30 років. На момент атаки сім’я перебувала у власному будинку, а сусід потрапив під обстріл біля їхнього будинку.

Крім того пошкоджено 6 приватних будинків, гаражі, господарську споруду та ангар.

 
 

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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Теми: Донецька областьвійна
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