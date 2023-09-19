Россияне обстреляли "Искандерами" село в Донецкой области: есть раненные

Российские оккупанты атаковали поселок в Донецкой области двумя видами ракет: четверо мирных жителей получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 19 сентября около 15:00 оккупационные войска накрыли огнем Петропавловку Волновахского района. По предварительным данным, россияне атаковали населенный пункт тремя ракетами "Искандер" и одной - "Х-35".

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От попадания средств поражения по одной из улиц села получили ранения четверо крестьян. Среди пострадавших семья: 58-летние муж и жена и сын 30 лет. На момент атаки семья находилась в собственном доме, а сосед попал под обстрел возле их дома.

Кроме того повреждены 6 частных домов, гаражи, хозяйственная постройка и ангар.

Открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.