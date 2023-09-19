МЗС закликало українців не їздити в Карабах і уникати зібрань у Вірменії

На тлі ескалації в невизнаному Нагірному Карабаху Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не відвідувати регіон та уникати місць масового скупчення в містах Вірменії, зокрема Єревані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті МЗС

Деталі: Відомство радить громадянам України "наразі утриматися від відвідання цього регіону, а також уникати місць масового скупчення людей в містах Вірменії, зокрема Єревані".

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У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українці можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію посольства України в Вірменії (+374 7710 0273) або гарячу лінію МЗС України (+38 044 238 1588).

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток".

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Надвечір протести під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з "антитерористичною операцією" Баку проти Карабаху переросли у сутички. Протест зібрався також під посольством Росії – вірмени вимагають від Москви втрутитися у ситуацію.