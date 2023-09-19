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МЗС закликало українців не їздити в Карабах і уникати зібрань у Вірменії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 19 вересня 2023, 23:10
МЗС закликало українців не їздити в Карабах і уникати зібрань у Вірменії
МЗС УКРАЇНИ, ФОТО МІНІСТЕРСТВА

На тлі ескалації в невизнаному Нагірному Карабаху Міністерство закордонних справ рекомендує українцям не відвідувати регіон та уникати місць масового скупчення в містах Вірменії, зокрема Єревані.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті МЗС

Деталі: Відомство радить громадянам України "наразі утриматися від відвідання цього регіону, а також уникати місць масового скупчення людей в містах Вірменії, зокрема Єревані".

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У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію українці можуть звертатися на цілодобову гарячу лінію посольства України в Вірменії (+374 7710 0273) або гарячу лінію МЗС України (+38 044 238 1588).

Нагадаємо, 19 вересня Азербайджан заявив про початок "локальних антитерористичних заходів" у невизнаному Нагірному Карабаху, який вважається міжнародно визнаною частиною Азербайджану.

МЗС Вірменії назвало дії Баку широкомасштабною агресією проти народу Нагірного Карабаху "з метою завершення політики етнічних чисток".

ВІДЕО ДНЯ

Надвечір протести під будівлею уряду Вірменії у зв’язку з "антитерористичною операцією" Баку проти Карабаху переросли у сутички. Протест зібрався також під посольством Росії – вірмени вимагають від Москви втрутитися у ситуацію.

Теми: ВірменіяМЗС
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