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МИД призвало украинцев не ездить в Карабах и избегать собраний в Армении

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 23:10
МИД призвало украинцев не ездить в Карабах и избегать собраний в Армении
МИД УКРАИНЫ, ФОТО МИНИСТЕРСТВА

На фоне эскалации в непризнанном Нагорном Карабахе Министерство иностранных дел рекомендует украинцам не посещать регион и избегать мест массового скопления в городах Армении, в частности Ереване.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте МИД

Детали: Ведомство советует гражданам Украины "пока воздержаться от посещения этого региона, а также избегать мест массового скопления людей в городах Армении, в частности Ереване".

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В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцы могут обращаться на круглосуточную горячую линию посольства Украины в Армении (+374 7710 0273) или горячую линию МИД Украины (+38 044 238 1588).

Как известно, 19 сентября Азербайджан заявил о начале "локальных антитеррористических мероприятий" в непризнанном Нагорном Карабахе, который считается международно признанной частью Азербайджана.

МИД Армении назвал действия Баку широкомасштабной агрессией против народа Нагорного Карабаха "с целью завершения политики этнических чисток".

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К вечеру протесты под зданием правительства Армении в связи с "антитеррористической операцией" Баку против Карабаха переросли в столкновения. Протест собрался также под посольством России – армяне требуют от Москвы вмешаться в ситуацию.

 

Темы: АрменияМИД
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