Дуда про суперечку щодо зерна: Україна – мов той, хто тоне, може затягнути на глибину

Польський президент Анджей Дуда у вівторок захистив рішення Варшави запровадити односторонні обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції, яке Київ оскаржує в межах Світової організації торгівлі.

Джерело: "Європейська правда"; PAP з посиланням на Дуду на брифінгу для польських ЗМІ за межами штаб-квартири ООН у Нью-Йорку

Деталі: Президент Польщі порівняв Україну з потопельником, пояснивши, що "кожен, хто колись брав участь у порятунку потопельника, знає, що він неймовірно небезпечний, що він може затягнути себе на глибину".

Реклама:

"Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Україна перебуває під російським нападом, без сумніву, в дуже складній ситуації, хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися", – вважає Дуда.

"Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від того, хто тоне? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий не заподіяв нам шкоди, тому що якщо він заподіє шкоду і втопить нас, то не отримає допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно і рішуче", – заявив він.

Дуда також визнав, що, незважаючи на свої плани, не зміг зустрітися з Володимиром Зеленським "з організаційних причин" – затримки в графіку виступів лідерів на Генеральній асамблеї ООН, але не виключає, що зустріч відбудеться пізніше.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Після цього прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова запровадити заборону на імпорт деяких товарів із Польщі, Словаччини та Угорщини, якщо ці країни не знімуть зернову заборону.