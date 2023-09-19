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Дуда о споре по зерну: Украина - как утопающий, может затянуть на глубину

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 сентября 2023, 23:24
Дуда о споре по зерну: Украина - как утопающий, может затянуть на глубину
Анджей Дуда. Фото Getty Images

Польский президент Анджей Дуда во вторник защитил решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев оспаривает в рамках Всемирной торговой организации.

Источник: "Европейская правда";  PAP со ссылкой на Дуду на брифинге для польских СМИ за пределами штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Президент Польши сравнил Украину с утопленником, объяснив, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину".

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"Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться", – считает Дуда.

"Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", – заявил он.

Дуда также признал, что, несмотря на свои планы, не смог встретиться с Владимиром Зеленским "по организационным причинам" – задержки в графике выступлений лидеров на Генеральной ассамблее ООН, но не исключает, что встреча состоится позже.

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Напомним, на прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины после 15 сентября, но Киев согласился принять меры по ограничению импорта со своей стороны.

Несмотря на это, Польша, Венгрия и Словакия решили ввести односторонние ограничения, причем в Варшаве заявили, что их ограничения будут действовать бессрочно.

После этого премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова ввести запрет на импорт некоторых товаров из Польши, Словакии и Венгрии, если эти страны не снимут зерновой запрет.

Темы: зерноПольшаДуда
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