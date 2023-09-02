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Чи доцільне здобуття другої вищої для чоловіків, вирішуватиме Міносвіти – Данілов 

"Українська правда"Субота, 2 вересня 2023, 04:14
Чи доцільне здобуття другої вищої для чоловіків, вирішуватиме Міносвіти – Данілов 
Олексій Данілов, фото ОПУ

Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку під час війни визначатиме Міністерство освіти, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Джерело: Данілов в ефірі Українського радіо

Деталі: Він назвав питання здобуття "другої вищої освіти, третьої, а подекуди й четвертої" питанням "морального порядку" і зазначив, що його досліджуватиме міносвіти.  

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Пряма мова: "Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. Кількість людей, які хочуть здобути освіту, збільшилась в рази. 

Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 вересня народний депутат і представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, з перших днів війни різко збільшилась кількість абітурієнтів 30-35 років, котрі почали раптом здобувати знання на денній формі навчання. Через це вони отримують відстрочку від мобілізації і в цьому можуть бути певні зловживання.
  • Тому, на його думку, таку відстрочку мали б отримувати люди, які здобувають вищу освіту вперше, а не ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту.

Теми: Даніловосвіта
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