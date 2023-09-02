Чи доцільне здобуття другої вищої для чоловіків, вирішуватиме Міносвіти – Данілов 

Доцільність здобуття другої вищої освіти для чоловіків призовного віку під час війни визначатиме Міністерство освіти, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Джерело: Данілов в ефірі Українського радіо

Деталі: Він назвав питання здобуття "другої вищої освіти, третьої, а подекуди й четвертої" питанням "морального порядку" і зазначив, що його досліджуватиме міносвіти.

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Пряма мова: "Міністерство освіти зараз буде розглядати це питання, проводитимуть аналіз, адже так сталося, що переважно чоловіки з певним життєвим досвідом – 40–50 років вирішили отримувати другу-третю освіту. Кількість людей, які хочуть здобути освіту, збільшилась в рази.

Якщо ви можете служити в армії, придатні, то почекає навчання, чи ні, буде вирішувати відповідне міністерство".

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