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Ще чотири сервіси з’являться у "Дії" наступного тижня

Роман ПетренкоСубота, 2 вересня 2023, 10:28
Ще чотири сервіси з’являться у Дії наступного тижня
фото: мінцифри

4 вересня у "Дії" стануть доступні ще чотири сервіси, серед яких допомога при усиновленні дитини та допомога особам з інвалідністю.

Джерело: заступник міністерки соціальної політики Костянтин Кошеленко в ефірі "Українського радіо"

Деталі: Кошеленко також анонсував, що з наступного понеділка на порталі "Дія" стануть доступними ще чотири соціальні сервіси, а саме:

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  • допомога при усиновленні дитини;
  • допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною;
  • допомога особам з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомога на дитину одинокій матері або батьку.

Пряма мова Кошеленка: "Зараз в Україні, на жаль, багато дітей залишається без батьків. І такий комплекс послуг з усиновлення він актуальний, і його актуальність зростає.

Прямо на порталі "Дія" зараз люди можуть податися і отримати первинну консультацію з усиновлення. А потім зареєструватись кандидатом на усиновлювача. Це спрощується один із найбільш бюрократичних непрозорих процесів.

Ми продовжуємо працювати над тим, щоб він проходив швидко та ефективно. І зараз люди, які задумались про усиновлення, необов'язково повинні йти особисто в Службу у справах дітей, а можуть розпочати цей шлях на порталі "Дія".

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Теми: Діядіти
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