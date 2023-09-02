Коломойському обирали запобіжний захід у закритому режимі
Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, якому в суботу вручили підозру в шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Джерело: Суспільне, УП
Деталі: Суд проходить у закритому режимі на прохання адвоката Коломойського, який послався на те, що справа базується на персональних даних.
Також сам Коломойський заборонив його фотографувати під час розгляду справи. Суддя Ковтуненко підтримав клопотання сторони захисту.
Водночас вирок зачитуватимуть у відкритому режимі.
Слід зазначити, що в суд Коломойський прийшов в олімпійці футбольного клубу "Дніпро", власником якого він колись був.
Працівникам клубу, який містяни вважали гордістю Дніпра, власник тривалий час не виплачував зарплату, попри те, що "Дніпро" боровся за перемогу у Лізі Європи 2015 року.
Зрештою, через борги клуб був доведений до банкрутства і припинив своє існування, а сам Коломойський в інтерв'ю ЗМІ розповідав, що немає сенсу вкладатись в український спорт.
Оновлено: Згодом представників преси пустили до зали засідань, де очікують на рішення суду. Коломойський не спілкується з пресою.
Оновлено: Пізніше Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.
Що передувало: У суботу Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Прокурори збиралися клопотати про тримання під вартою з альтернативою застави, орієнтовної до суми збитків.