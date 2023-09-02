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Коломойському обирали запобіжний захід у закритому режимі

"Українська правда"Субота, 2 вересня 2023, 19:37
Коломойському обирали запобіжний захід у закритому режимі
Коломойський біля Шевченківського райсуду Києва 2 вересня, фото: Олександр Магула/Суспільне

Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, якому в суботу вручили підозру в шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Джерело: Суспільне, УП

Деталі: Суд проходить у закритому режимі на прохання адвоката Коломойського, який послався на те, що справа базується на персональних даних.

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Також сам Коломойський заборонив його фотографувати під час розгляду справи. Суддя Ковтуненко підтримав клопотання сторони захисту.

Водночас вирок зачитуватимуть у відкритому режимі.

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Слід зазначити, що в суд Коломойський прийшов в олімпійці футбольного клубу "Дніпро", власником якого він колись був.

Працівникам клубу, який містяни вважали гордістю Дніпра, власник тривалий час не виплачував зарплату, попри те, що "Дніпро" боровся за перемогу у Лізі Європи 2015 року.

Зрештою, через борги клуб був доведений до банкрутства і припинив своє існування, а сам Коломойський в інтерв'ю ЗМІ розповідав, що немає сенсу вкладатись в український спорт.

Оновлено: Згодом представників преси пустили до зали засідань, де очікують на рішення суду. Коломойський не спілкується з пресою. 

 
фото: Роман Кравець, УП
 
фото: Роман Кравець, УП

Оновлено: Пізніше Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Що передувало: У суботу Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Прокурори збиралися клопотати про тримання під вартою з альтернативою застави, орієнтовної до суми збитків.

Теми: Коломойськийсуд
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