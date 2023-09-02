Суд арештував Коломойського з можливістю застави

Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

Джерело: кореспондент УП з зали суду, захисник Коломойського Олександр Лисак у коментарі журналістам

Коломойського беруть під вартою з можливістю внесення застави 509 млн грн pic.twitter.com/k7QDkJupX9 Реклама: September 2, 2023

Деталі: Клопотання детектива БЕБ щодо застосування до Коломойського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було задоволено частково.

Йому визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів – до 31 жовтня включно. Суддя постановив взяти його під варту в залі суду.

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Водночас розмір застави визначено як 190 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб або 509 мільйонів 960 тисяч гривень.

Прокурор показово відмовився від коментарів у справі Коломойського pic.twitter.com/48KJkgYrNK — Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023

Після оголошення рішення прокурор від коментарів відмовився. Сам Коломойський не сказав ані слова.

Коломойський після оголошення рішення про запобіжний захід фото: Роман Кравець, УП

Коломойський покидає суд pic.twitter.com/abBedHcgqP — Roman Kravets (@RomanKravets) September 2, 2023

Оновлено: Пізніше захисник Коломойського Олександр Лисак у коментарі УП заявив, що адвокати подаватимуть апеляцію на рішення про обрання запобіжного заходу.

"Ми зараз не розглядаємо питання про внесення застави. Ми будемо чекати повне рішення суду. І, звичайно ж, будемо подавати апеляцію", - сказав він.

Що передувало: У суботу Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Прокурори збиралися клопотати про тримання під вартою з альтернативою застави, орієнтовної до суми збитків.

Шевченківський райсуд Києва обирав Коломойському запобіжний захід у закритому режимі на прохання адвоката олігарха. Проте на оголошення рішення журналістів пустили.