Зеленський: Не буде багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто ставив себе вище за закон

Президент Володимир Зеленський подякував українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату справи, які десятиліттями гальмувалися.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Безумовно, ми захистимо Україну, повернемо свободу всій землі і кожен з нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони ті самі, демократія, напевно, така ж бурхлива, свобода одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище за закон та будь-які правила.

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Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде".

Що передувало: У суботу Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.