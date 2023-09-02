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Зеленський: Не буде багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто ставив себе вище за закон

Катерина ТищенкоСубота, 2 вересня 2023, 21:12
Зеленський: Не буде багатолітнього як завжди щодо тих, хто ставив себе вище за закон
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський подякував українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату справи, які десятиліттями гальмувалися.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Безумовно, ми захистимо Україну, повернемо свободу всій землі і кожен з нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони ті самі, демократія, напевно, така ж бурхлива, свобода одна з найбільших в Європі, як і завжди, але точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище за закон та будь-які правила.

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Я дякую українським правоохоронцям за рішучість довести до справедливого результату кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались. Закон повинен працювати. Так є, так буде".

Що передувало: У суботу Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.

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Теми: Зеленський
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