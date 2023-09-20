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Зеленська звернулася до Генсека ООН з проханням врятувати викрадених українських дітей

"Українська правда"Середа, 20 вересня 2023, 00:11
Зеленська звернулася до Генсека ООН з проханням врятувати викрадених українських дітей
Олена Зеленська, фото: ОП

Дружина Президента України Олена Зеленська звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та всієї Організації загалом, аби допомогли повернути з Росії в Україну дітей, викрадених з окупованих територій.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За її словами, понад 19,5 тисячі українських дітей були депортовані або примусово вивезені країною-агресором: "І це тільки ті випадки, про які нам достеменно відомо, тому що здається, що таких дітей можуть бути сотні тисяч".

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Вона нагадала, що офіс Генерального прокуратура зафіксував 231 факт сексуального насильства, вчиненого російськими військовими щодо цивільних осіб, з них 13 дітей -12 дівчат і один хлопчик, причому найменшій жертві на момент скоєння злочину було лише чотири роки.

Перша леді зауважила, що Україна втратила 504 дитини, і ще сотні отримали травми, які вони пронесуть через усе життя.

В Україні зруйновані понад 3 700 шкіл, половина дітей змушена вчитися дистанційно, третина – втратили чи полишили свої домівки й стали вимушеними переселенцями всередині України або за кордоном.

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Вона закликала допомогти отримати дані про дітей, викрадених Росією, зупинити їхню асиміляцію і паспортизацію, а також вивезти дітей з окупованих територій через безпечні спеціальні коридори.

Наразі Україні вдалося повернути лише 386 викрадених дітей, і всі вони розповідають про одне й те саме, зауважила Зеленська.

Пряма мова Зеленської: "Їм казали, що вони не потрібні батькам. Що вони нікому не потрібні. Що вони не потрібні своїй країні. Що їх ніхто їх не шукає… Викраденим дітям розповідали, що вони більше не діти України, а діти Росії, що України ніколи не існувало і не існуватиме, що це частина Росії. Що вони мають любити Росію, а не свою Батьківщину.

Користуючись нагодою, я звертаюся до Генерального секретаря ООН і всієї Організації: допоможіть нам врятувати українських дітей. Я від імені всіх дітей України прошу вас докласти особистих зусиль для того, щоб вони більше не страждали, щоб зупинився цей страшний лічильник.

Нашим дітям потрібна справедливість, бо все, що відбувається, - це не випадковий злочин окремого злочинця. Це свідома політика нападників, і ми закликаємо весь демократичний світ забезпечити для воєнних злочинців покарання".

Теми: ООНЗеленський
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