Зеленская обратилась к Генсеку ООН с просьбой спасти похищенных украинских детей

Супруга Президента Украины Елена Зеленская обратилась к Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и всей Организации в целом, чтобы помогли вернуть из России в Украину детей, похищенных с оккупированных территорий.

Источник: "Укринформ"

Детали: По ее словам, более 19,5 тысяч украинских детей были депортированы или принудительно вывезены страной-агрессором: "И это только те случаи, о которых нам точно известно, потому что кажется, что таких детей могут быть сотни тысяч".

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Она напомнила, что офис Генерального прокуратура зафиксировал 231 факт сексуального насилия, совершенного российскими военными в отношении гражданских лиц, из них 13 детей -12 девочек и один мальчик, причем самой маленькой жертве на момент совершения преступления было всего четыре года.

Первая леди отметила, что Украина потеряла 504 ребенка, и еще сотни получили травмы, которые они пронесут через всю жизнь.

В Украине разрушены более 3 700 школ, половина детей вынуждена учиться дистанционно, треть – потеряли или покинули свои дома и стали вынужденными переселенцами внутри Украины или за границей.

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Она призвала помочь получить данные о детях, похищенных Россией, остановить их ассимиляцию и паспортизацию, а также вывезти детей с оккупированных территорий через безопасные специальные коридоры.

В настоящее время Украине удалось вернуть только 386 похищенных детей, и все они рассказывают об одном и том же, отметила Зеленская.

Прямая речь: "Им говорили, что они не нужны родителям. Что они никому не нужны. Что они не нужны своей стране. Что их никто их не ищет… Похищенным детям рассказывали, что они больше не дети Украины, а дети России, что Украина никогда не существовала и не будет существовать, что это часть России. Что они должны любить Россию, а не свою Родину.

Пользуясь случаем, я обращаюсь к Генеральному секретарю ООН и всей организации: помогите нам спасти украинских детей. Я от имени всех детей Украины прошу вас приложить личные усилия для того, чтобы они больше не страдали, чтобы остановился этот страшный счетчик.

Нашим детям нужна справедливость, потому что все происходящее – это не случайное преступление отдельного преступника. Это сознательная политика нападающих, и мы призываем весь демократический мир обеспечить для военных преступников наказание".